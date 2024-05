Após separação de Belo, Gracyanne Barbosa se muda para apartamento de 18m² em SP; veja fotos

Gracyanne Barbosa está de mudança para São Paulo, onde alugou um apartamento de 18m², após anunciar a separação de Belo. A musa fitness e o cantor não vivem mais na mansão que compartilhavam no Rio de Janeiro, desde que tornaram público o fim do relacionamento em abril.

A influenciadora paga uma diária de R$ 200 pelo ‘studio’ que fica próximo à Avenida Paulista. Ela tem treinado em uma das maiores academias da cidade. Foi o que revelou em entrevista à revista Quem.

"Tenho ficado mais aqui do que no Rio de Janeiro, e pretendo vir em breve, mas preciso buscar meus cachorros. Estou procurando um lugar maior. Onde estou é pequeno para eles", comentou Gracyanne.

A musa fitness comentou, no início de maio, que havia bloqueado Belo nas redes sociais e deixado a casa que dividia com o ex-marido. Ela deu ainda indícios que São Paulo seria seu novo endereço, ao fazer o anúncio durante passeio em São José do Rio Preto, no interior do estado.

VEJA FOTOS DO APARTAMENTO

Legenda: Apartamento alugado por Gracyanne Barbosa na capital paulista Foto: Divulgação

SEPARAÇÃO

A musa fitness e o cantor anunciaram a separação publicamente em abril deste ano. No entanto, eles já estavam separados há oito meses, mesmo morando juntos. O motivo seria que Gracyanne teria traído Belo com o personal, mas ela nega. A influenciadora justificou que foi a falta de cuidado mútuo entre o casal.