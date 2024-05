Gracyanne Barbosa bloqueia Belo nas redes sociais: 'não volto pra casa'

Quase um mês depois da separação se tornar pública, Gracyanne Barbosa disse que bloqueou Belo nas redes sociais e também deixou a casa que dividia com o ex-marido, no Rio de Janeiro. A declaração foi dada ao jornalista Léo Dias.

“Parei de seguir o Belo e o bloqueei. Não volto para casa”, afirmou.

Nas redes sociais, a musa fitness mostrou que não está no Rio: ela está a passeio em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Após a viagem, Gracyanne não deu pistas de onde vai morar, e se vai voltar para o Rio. Logo que parou de seguir Belo no Instagram, ela aproveitou o momento para postar uma indireta. “Não é raiva. É decepção. E eu acho que é bem pior”, dizia o post.

A musa fitness e o cantor anunciaram a separação publicamente em abril desse ano. No entanto, eles já estavam separados há oito meses, mesmo morando juntos. O motivo seria que Gracyanne teria traído Belo com o personal, mas ela nega. A influenciadora justificou que foi a falta de cuidado mútuo entre o casal.