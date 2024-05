Virgínia e Poliana desistem de bazar e doam roupas para vítimas de chuvas no Rio Grande do Sul

A influenciadora digital Virgínia Fonseca explicou no Instagram, nesta segunda-feira (6), que iria fazer um bazar beneficente, em parceria com a sogra, Poliana Rocha, mas as duas decidiram doar as peças para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

A influenciadora explicou que a doação inclui roupas dela, do Zé Felipe, da sogra, do cantor Leonardo, e de suas filhas pequenas.

“Eu quero separar as caixas e mandar pras cidades, cidades diferentes. Preciso saber como vou fazer isso, pra chegar em todas as cidades. ”, explicou Virgínia nos Stories, na tarde de hoje.

“No momento é essa a decisão certa. Não irão faltar oportunidades para um bazar beneficente, mas por agora o Rio Grande do Sul precisa de nós”, disse ela em outra postagem.

Virgínia ainda pediu ajuda dos seguidores que puderem dar sugestões de como ela poderia fazer essa logística do envio de roupas.

Desde o início das chuvas, na última semana, Virgínia vem pedindo ajuda de quem a acompanha na internet para as vítimas da tragédia, incentivando que eles doem através do PIX.