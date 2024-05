Datena passa por nova cirurgia para estancar sangramento após receber alta

Datena, de 66 anos, realizou uma nova cirurgia na noite deste domingo (5), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O apresentador está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e deve ser hospitalizado em um quarto em breve. Conforme áudio do apresentador enviado ao Splash, do Uol, ele apresentou um sangramento.

"Eu estava muito bem, excepcionalmente bem, bem até demais. Mas tive um sangramento e às 23h30 passei por uma nova cirurgia. Estou me sentindo bem, legal. Parece que deu tudo certo", contou.

O apresentador que comanda do Brasil Urgente passou por uma cirurgia de correção de um procedimento realizado há seis meses, na última quinta-feira (2). Ele havia deixado hospital no sábado (4).

Conforme Flávio Ricco, do R7, o primeiro procedimento foi realizado no períneo.