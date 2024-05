Caio Blat comenta encontro da namorada Luisa Arraes com cantor: 'Liberdade dela'

O ator Caio Blat falou sobre o relacionamento com a atriz Luisa Arraes, explicando os termos do relacionamento aberto que os dois mantêm. O assunto veio à tona em entrevista do jornal O Globo, quando o artista citou um suposto encontro entre ela e o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller.

"A gente está junto há bastante tempo e quer ficar junto por bastante tempo. Acredito que a monogamia tem uma coisa de posse, de ciúme. Tem a ver com patriarcado", contrapôs Caio quando questionado sobre o momento registrado por fotógrafos.

Na mesma entrevista, ele ainda disse que esse tipo de relação mantida por Luísa não afeta em nada o amor entre os dois. "A gente se ama muito e respeita a liberdade um do outro. Isso só aumenta o nosso amor", pontuou. Os dois chegarão aos sete anos de relacionamento no fim de 2024.

Além disso, ele ainda citou como "liberdade" contida na possibilidade de Luisa se encontrar com outras pessoas. "Saiu só uma vez, é bom. É a luta feminista. Faz parte. Luisa é uma mulher incrível. A gente é superapaixonado. Ela tem a liberdade dela. Acho ótimo", confirmou.

Novo trabalho

O ator ainda citou o trabalho que fez em "Grande Sertão: Veredas", que também conta com a participação de Luisa Arraes. "Quando Guel chamou a Luisa para fazer Diadorim, então, fiquei muito emocionado e inspirado. A gente se conheceu e se apaixonou fazendo esses personagens. Então, vai ter um registro para sempre desse amor, desse encontro", reforçou.

Caio já havia interpretado Riobaldo na versão do teatro e já possuía interesse de fazê-lo para o cinema. "Fiquei, confesso, até meio constrangido. Tinha feito toda uma pesquisa e uma criação de personagem com a Bia, seria como aproveitar um trabalho em outro. Quando li o roteiro, vi que não tinha absolutamente nada a ver. Aí foi que achei incrível: fazer duas versões do mesmo personagem em dois universos completamente diferentes", confirmou ele.