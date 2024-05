Lexa é criticada por apresentação de funk na Dança dos Famosos; veja vídeo

A cantora Lexa o o bailarino Diego Basílio foram duramente criticados na noite desse domingo (5), após se apresentarem no quadro "Dança dos Famosos". Nas redes sociais, seguidores demonstraram insatisfação com a dança da dupla.

Nos comentários da publicação, diversos usuários do X (antigo Twitter), criticaram a coreografia escolhida. "Muita acrobacia que eles mal conseguem executar e funk mesmo teve quase nada", escreveu uma pessoa. Outra internauta comparou os passos da dança aos movimentos da ginástica: "Não gostei não. E piruetas demaaaaaais parecia que era ginástica rítmica".

Apesar das críticas, Lexa não ficou na última posição do seu grupo. A cantora ficou em 5º lugar no ranking, seguido por Michael Borges com a bailarina Nathália Ramos e Bárbara Coelho com Vitor Alencar. Veja a classificação geral do segundo grupo.