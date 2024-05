Supercine hoje: veja qual filme a TV Globo exibe na madrugada deste domingo (19)

O "Supercine" da madrugada desta domingo (19) exibe o filme "Sexy por Acidente". A sessão da TV Globo inicia às 00h10 do dia 12, após a exibição do "Altas Horas".

VEJA TRAILER:

SINOPSE DE "SEXY POR ACIDENTE'

Em “Sexy Por Acidente” uma mulher comum que luta com sentimentos de insegurança e inadequação no dia a dia, acorda de uma queda acreditando que ela de repente é a mulher mais bonita e capaz do planeta.

Com esta nova confiança, ela tem poderes para viver sua vida sem medo e sem falhas, mas o que acontecerá quando perceber que sua aparência nunca mudou?

FICHA TÉCNICA

Título Original: I Feel Pretty

Elenco: Michelle Williams, Amy Schumer, Emily Ratajkowski, Tom Hopper

Direção: Abby Kohn

Nacionalidade: Chinesa