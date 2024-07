Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)

A novela 'Familia é Tudo' desta sexta-feira (26) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Netuno/Léo fica atordoado com suas lembranças.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta sexta-feira

Netuno/Léo fica atordoado com suas lembranças. Jéssica afirma a Electra que acredita na culpa de Luca. Mila leva Sheila e Chicão até a gravadora Mancini. Leda dá dinheiro para Ubaiara. Murilo tem uma ideia para reiniciar a investigação sobre a morte do pai de Vênus. Netuno/Léo pede para Enéas ajudá-lo a descobrir quem pediu que ele matasse Vênus. Paloma é dispensada do corpo de baile do espetáculo, e Jéssica assume seu lugar.

Paloma revela para Nanda que Jéssica seduziu o produtor para entrar no espetáculo. Andrômeda desmaia ao ver que Sheila assinou um contrato com a Mancini Music. Nicole se demite da gravadora e enfrenta Hans. Vênus e Netuno/Léo se encontram com Tom e Maya na frente da casa de Eva.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.