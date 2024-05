Vídeo flagra rapper Sean 'Diddy' Combs, o Puff Daddy, agredindo a ex em 2016

Sean 'Diddy' Combs, o Puff Daddy, foi flagrado agredido a ex-namorada, Cassie Ventura. A imagem, obtida pela CNN nesta sexta-feira (17), ocorreu em março de 2016. A cantora abriu um processo contra o rapper e produtor musical, o acusando de estupro e abuso físico.

Puff Daddy nega as acusações. Conforme a televisão norte-americana, o caso ocorreu em 5 de março de 2016. Na imagem é possível ver Diddy de toalha, perseguindo a cantora pelo corredor. O rapper então a joga no chão, dá chutes e tenta arrastá-la.

Veja vídeo

Douglas Widgor, advogado da vítima, revela o vídeo é "angustiante". "O vídeo angustiante apenas confirmou ainda mais o comportamento perturbador e predatório de Combs. Palavras não podem expressar a coragem e a firmeza que ela demonstrou ao expor tudo isso", disse em comunicado.

O que diz a ação judicial

No processo, Cassie conta que estava no hotel porque o rapper queria vê-la transando a força com garotos de programa, enquanto ele assistia. Ainda conforme os autos obtidos pela CNN, em um surto, ele teria dado "um soco no rosto" e a deixando com um "olho roxo".

Para fugir da situação de cárcere, a vítima teria esperado Diddy dormir para escapar do local. Contudo, ele acordou e a perseguiu pelo corregor.

Quem é Sean 'Diddy' Combs, o Puff Daddy

O rapper é dono de uma marca de entretenimento e moda. É um dos principais articuladores do hip-hop nos Estados Unidos.

Diddy já trabalhou com grandes nomes da música como Notorious B.I.G. e Mary J. Blige.