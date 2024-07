Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)

A novela 'Renascer' desta sexta-feira (26) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Sandra se sensibiliza ao saber que João Pedro não voltou de Ilhéus com Mariana.

Resumo completo de 'Renascer' desta sexta-feira

Sandra se sensibiliza ao saber que João Pedro não voltou de Ilhéus com Mariana. Eliana sente a ameaça de Egídio e Marçal sobre ela. Eliana enfrenta Egídio. Norberto se culpa pelo sumiço de Rachid. Sandra confessa a Zinha que se sente responsável pelas coisas ruins que aconteceram com João Pedro. Mariana tenta seduzir João Pedro. Sandra avisa a Iolanda que voltará para Salvador.

Marçal conta a Egídio que Iolanda e Eliana estão se juntando contra ele. Mariana fica impactada ao saber que João Pedro a deixou sozinha no hotel. João Pedro deixa claro para Sandra que irá esperá-la o tempo que for necessário. Sandra volta para casa e pergunta a Egídio se ele estava falando sério quando disse que a queria no comando da fazenda.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.