Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (26/7)

Depois de dias tensos e reveladores, algumas fichas começaram a cair. E agora você pode enxergar as oportunidades e tomar decisões mais autênticas e assertivas. Escolha os caminhos mais alinhados com a sua natureza. E não esqueça que Mercúrio está em Virgem fazendo um trabalho interno bem profundo. Mercúrio está vasculhando cada cantinho da sua alma, tentando colocar tudo em ordem. A sexta-feira pede movimento, você precisa sair da estagnação. A Lua está cheia no signo de Áries e vai encontrar o Nodo Lunar Norte. O Céu está tentando te mostrar os caminhos e as oportunidades. Não fique olhando para trás, esqueça o que ficou no passado. Algo muito bom pode surgir quando você segue atento. Buzz Lightyear poderia resumir esse cenário numa única frase: "Ao infinito e além!"

Áries

Você está aprendendo sobre autenticidade e espontaneidade e por isso precisa seguir seus impulsos, ariano(a). Confie em você, confie nas suas escolhas. O momento pede que você desenvolva sua individualidade e iniciativa. Chega de temer os conflitos e deixe de lado o medo de desapontar o outro.

Touro

Seu grande aprendizado do momento é "confiar", pois tudo está acontecendo para o bem maior. Saia do piloto automático e busque momentos de introspecção e solidão. Deixe ir, libere suas tensões e preocupações, pois nada de mal vai te acontecer.

Gêmeos

O seu grande aprendizado do momento é se envolver em causas maiores, geminiano(a). Você precisa ir além de você e deve focar no coletivo. Nem tudo precisa ser do seu jeito. O seu caminho no momento é olhar para as necessidades do outro.

Câncer

O seu grande aprendizado do momento é manter o foco nos seus objetivos, canceriano(a), mas para isso você precisa ser responsável e aprender a colocar alguns limites. Estabeleça metas e trabalhe muito para conquistá-las.

Leão

O seu grande aprendizado do momento é sobre Fé, intuição e liberdade. Busque a sua verdade, leonino(a). Chega de racionalizar e analisar tudo, apenas confie na sua intuição. Essa ansiedade mental não vai te levar a lugar nenhum.

Virgem

O seu grande aprendizado do momento é sobre desapego. Saia da teimosia e se entregue as mudanças. Tente arriscar um pouco, mas para isso é importante que você se entregue as emoções mais intensas. Pode ser desconfortável, mas vai valer a pena.

Libra

O seu grande aprendizado do momento é sobre os relacionamentos, trabalho em equipe e pessoas. Chega de relacionamentos conturbados. O que representa uma amizade ou parceria para você? Você pode viver em harmonia com o outro. Nem tudo é luta.

Escorpião

O seu grande aprendizado do momento é organizar, planejar, estruturar a vida, escorpiano(a). Em alguns momentos você sai da realidade e foge do que precisa ser feito. Chega de medos e desconfiança, só você pode se salvar. Você precisa agir e focar no momento presente, mas para isso precisa fortalecer sua autoconfiança.

Sagitário

O seu grande aprendizado do momento é dar voz à sua criança interior. Escute seu coração, sagitariano(a). O que te entusiasma? O que faz com que você se sinta vivo? Chega de se sacrificar pelo outro. Chegou a hora de viver aqueles sonhos que você não realizou.

Capricórnio

Seu grande aprendizado do momento é perceber o que sente, capricorniano(a). Você precisa validar seus sentimentos e aprender a relaxar. Pode ser suave, nem tudo precisa ser desafiador. Olhe para as pessoas que estão a sua volta e crie vínculos verdadeiros, independente de qualquer conquista.

Aquário

Seu grande aprendizado do momento é não saber ou buscar os dois lados da mesma situação. Busque ideias diferentes das suas. As pessoas não estão por acaso na sua vida. Elas estão aí para te apresentar novas ideias e pontos de vista. Mude de opinião, aquariano(a).

Peixes

O seu grande aprendizado do momento é sobre autovalor e paciência. Eu sei que não está sendo fácil, mas pare de focar no que te fez sofrer. Tente encarar os fatos com praticidade. Tente perdoar. A sua verdadeira fonte é você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.