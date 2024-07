Zico é furtado em Paris e criminosos levam R$ 1,2 milhão

Zico, ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira, teve a sua bagagem roubada em Paris (FRA), onde o brasileiro está para acompanhar as Olimpíadas 2024. O crime teria acontecido na entrada do hotel onde Zico está hospedado na capital da França.

De acordo com o jornal francês Parisién, foram roubados uma joia cravejada de diamantes e um relógio Rolex, além de notas de euro e de dólar. O prejuízo do ex-jogador é estimado em 200 mil euros, o que equivale a cerca de R$ 1,2 milhão, na cotação atual.

Segundo apuração do g1, a mala de Zico foi roubada na noite da última quinta-feira (25). O crime, portanto, aconteceu apenas um dia antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas 2024, marcada para 14h30 desta sexta-feira (26).

Legenda: Museu do Louvre, ponto turístico mundial, na França. Foto: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Zico está em Paris para acompanhar os Jogos Olímpicos 2024 não apenas como um torcedor, mas como embaixador da delegação brasileira que está na capital francesa para a disputa do evento esportivo.

Durante 19 dias consecutivos, atletas de mais de 200 países vão competir em 45 modalidades diferentes em Paris (FRA), entre provas coletivas e individuais, masculinas, femininas e mistas. Ao todo, serão disputados 329 eventos e distribuídas 5.084 medalhas.