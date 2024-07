Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris acontece nesta sexta (26); saiba que horas e onde

A inédita e ousada cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 será nesta sexta-feira (26), a partir das 14h (de Brasília). Pela primeira vez o evento será realizado em um local aberto ao público e de forma gratuita. O Rio Sena, um dos cartões postais da França, será palco de acolhida das 205 delegações que vão desfilar em 85 barcos. O intuito do Comitê organizador é mostrar integração entre a cidade e o espírito olímpico. O Diário do Nordeste acompanha todos os detalhes em tempo real.

A previsão é de que o desfile inicie às 14h30, na ponte Austerlitz. Num percurso de 6km, os atletas vão contemplar pontos turísticos locais, além do calor da população, já que esta é a primeira Olimpíada pós-covid. Além disso, 80 telões estarão espalhados por todo o trajeto, para mostrar o evento. Trocadero será o destino final, onde serão realizados shows e o encerramento da cerimônia. A imprensa norte-americana e francesa garantem que Lady Gaga e Celine Dion serão atrações da festa.

Serão 19 dias de disputas nas terras francesas, com atletas de mais de 200 países competindo em 45 modalidades. O Breaking é a grande novidade entre os esportes do programa olímpico para 2024. Já a Canoagem Slalom, Vela e Marcha Atlética ganharam novas provas.

As disputas serão coletivas e individuais, divididos nos naipes masculino, feminino e misto. Ao todo, 5.084 medalhas estão em disputa. Na história, o Brasil soma 150 medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos. São 37 ouros, 42 pratas e 71 bronzes. Os Jogos de Paris vão terminar no dia 11 de agosto.

Legenda: Rebeca Andrade é candidata ao pódio em Paris. Foto: Gaspar Nóbrega/COB



DELEGAÇÃO BRASILEIRA

A delegação brasileira é formada por 276 atletas, a quarta maior da história. Pela primeira vez na história, o grupo é composto majoritariamente por mulheres (153). O Brasil vai disputar medalhas em 39 modalidades. O objetivo do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) é superar a marca de Tóquio, quando o país subiu ao pódio 21 vezes, quando o Time Brasil chegou a sete ouros.

O Brasil tem nomes fortes na disputa por medalhas em vários esportes. Beatriz Ferreira (boxe), Rayssa Leal (skate street), Gabriel Medina (surfe), Alisson dos Santos "Piu" (atletismo), Rebeca Andrade (ginástica artística), Isaquias Queiroz (canoagem), Ana Marcela Cunha (natação), Hugo Calderano (tênis de mesa), Marcus D'Almeida (tiro com arco); Mayra Aguiar (judô), além do vôlei feminino.

Presença marcante na competição é a de Marta. Eleita seis vezes melhor jogadora de futebol do mundo, a camisa 10 do Brasil participa da sexta Olimpíada da carreira. A canarinho comandada por Arthur Elias venceu a Nigéria na estreia da competição, com gol de Gabi Nunes e assistência da Rainha. A jogadora de 38 anos declarou que este será o último ano vestindo a camisa da Canarinho.

Outro nome de peso na delegação nacional e que já faz história é o de Rodrigo Pessoa. O cavaleiro vai se tornar o primeiro brasileiro a participar de oito edições das Olimpíadas. O esportista disputou a competição pela primeira vez em Barcelona 1992. Ao todo, ele conquistou uma medalha de ouro, em Atenas 2004, e dois bronzes, em Atlanta 1996 e Sydney 2000.

Legenda: Adriana Doce no jogo Brasil x Espanha Foto: Aris MESSINIS / AFP



CEARENSES EM PARIS

O Estado do Ceará será representado por seis cearenses. No Triatlo, Vittória Lopes e Manoel Messias; no Handebol, Adriana “Doce” Cardoso; no Tênis, Thiago Monteiro; e no atletismo, Matheus Lima. Eliana Bandeira, do atletismo, é outra cearense a participar dos Jogos de 2024, e vai defender Portugal.

DESTAQUES INTERNACIONAIS

Simone Biles é, sem dúvida, um dos grandes nomes do evento. A ginasta norte-americana, uma das grandes da geração, volta a disputar os Jogos Olímpicos após desistir de participar das provas individuais em Tóquio para priorizar a saúde mental. É a grande adversária da brasileira Rebeca Andrade na ginástica artística.

O jovem Carlos Alcaraz, já campeão de Roland Garros, estará ao lado de ninguém menos que Rafael Nadal, de 41, dono de 22 Grand Slams. A dupla espanhola é a grande favorita para o ouro nas duplas do tênis e também na disputa individual. Quem está no caminho é o sérvio Novak Djokovic, maior vencedor de Grand Slams (24), que também estará na competição. Já Iga Swiatek é o grande nome do feminino.



ONDE ASSISTIR

Globo, ge, sportv e Globoplay