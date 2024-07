Concurso BNDES abre inscrições para 150 vagas com salários de R$ 20,9 mil

O concurso público do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) terá as inscrições abertas nesta sexta-feira (26), às 10h. Para se inscrever, será preciso acessar o site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção, até o dia 19 de agosto.

Ao todo, são 900 vagas de nível superior, sendo 150 para início imediato e 750 para cadastro de reserva. O concurso será o primeiro após um intervalo de 12 anos.

O edital aponta que o salário inicial é de R$ 20,9 mil, para atuar no cargo de analista, em 13 áreas de atuação. A exigência também é de que os selecionados possuam disponibilidade para realizar viagens a trabalho, em uma jornada de 35 horas semanais.

Além disso, os benefícios incluem assistência à saúde, assistência educacional para filhos e plano de previdência complementar. Das vagas, 30% serão destinadas para pessoas negras e 15% para pessoas com deficiência.

Taxa e provas

A inscrição no concurso é finalizada mediante o pagamento de uma taxa de R$ 110. Os candidatos doadores de medula óssea em entidades do Ministério da Saúde e inscritos do CadÚnico podem solicitar a isenção da quantia.

Segundo o edital do concurso, as provas devem ser realizadas no dia 13 de outubro, com aplicação em todas as capitais brasileiras. Os aprovados vão atuar na sede do BNDES, que fica localizado no Rio de Janeiro.

Os candidatos podem ser transferidos para outras unidades do banco, localizadas em qualquer outra cidade onde o BNDES atue (Brasília, São Paulo ou Recife) ou atue no futuro, caso haja necessidade.

Fases da seleção

A primeira fase é a de avaliação de conhecimentos, com a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Logo depois, a segunda fase é de provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório.

Confira abaixo as demais fases: