MEC divulga edital da complementação das inscrições prorrogadas do Fies

O Ministério da Educação publicou nesta quarta-feira (24) o edital com o cronograma da complementação das inscrições prorrogadas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Segundo a pasta, o prazo para complementar as informações no sistema de inscrição, o Fies Seleção, é, agora, de 31 de julho a 2 de agosto.

Podem participar dessa etapa os estudantes que tiverem inscrição com conclusão postergada para o segundo semestre deste ano, referente aos processos seletivos do Fies do segundo semestre do ano passado. Além disso, os candidatos precisam ter atendido aos demais requisitos, como prazos e procedimentos para concessão do financiamento.

>> Confira o edital

O que é o Fies e quem pode solicitar?

É o Fundo de Financiamento Estudantil administrado pelo Ministério da Educação. O fundo concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas aderentes ao programa e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Pode se inscrever no programa quem tiver participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, bem como tiver obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.