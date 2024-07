Previsão do signo de Aquário para hoje, 26 de julho

Depois de dias tensos e reveladores, algumas fichas começaram a cair. E agora você pode enxergar as oportunidades e tomar decisões mais autênticas e assertivas. Escolha os caminhos mais alinhados com a sua natureza. E não esqueça que Mercúrio está em Virgem fazendo um trabalho interno bem profundo. Mercúrio está vasculhando cada cantinho da sua alma, tentando colocar tudo em ordem. A sexta-feira pede movimento, você precisa sair da estagnação. A Lua está cheia no signo de Áries e vai encontrar o Nodo Lunar Norte. O Céu está tentando te mostrar os caminhos e as oportunidades. Não fique olhando para trás, esqueça o que ficou no passado. Algo muito bom pode surgir quando você segue atento. Buzz Lightyear poderia resumir esse cenário numa única frase: "Ao infinito e além!"

Signo de Aquário hoje

Seu grande aprendizado do momento é não saber ou buscar os dois lados da mesma situação. Busque ideias diferentes das suas. As pessoas não estão por acaso na sua vida. Elas estão aí para te apresentar novas ideias e pontos de vista. Mude de opinião, aquariano(a).

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.