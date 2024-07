Otaviano Costa volta para casa após internação por aneurisma da aorta

Após passar mais de 20 dias internado, o ator e apresentador Otaviano Costa retornou para casa nesta quinta-feira (25). O artista foi submetido a uma cirurgia no peito devido a um aneurisma da aorta no Hospital Sírio Libanês, no Centro de São Paulo, em 10 de julho.

Nas redes sociais, ele compartilhou uma foto no aeroporto, ao lado da esposa Flávia Alessandra, da filha, Olívia, e da enteada, Giulia Costa.

"Voltando pra casa", comemorou a família, em publicação compartilhada.

Flora Gil comentou: "saúde e seguimos em frente". Já Ingrid Guimarães agradeceu o retorno do colega. "Graças a Deus", escreveu.

O artista recebeu a equipe do Fantástico em sua casa ao lado de Flávia Alessandra. Otaviano explicou que o procedimento salvou sua vida e também a de muitas pessoas. Os sintomas começaram a surgir em 6 de junho, um dia antes do aniversário de sua esposa.

"Num simples eletrocardiograma ele detectou o avanço de algo que estava colocando a minha vida em risco. Eu tava com um aneurisma da aorta ascendente torácica num nível muito perigoso. O aneurisma é um inchaço da veia. A qualquer momento eu poderia ter o rompimento da minha aorta e assim ser irreversível", contou.

Cirurgia de Otaviano Costa

Otaviano Costa usou o Instagram, na tarde da última segunda-feira (22), para falar sobre um problema de saúde que foi diagnosticado recentemente. Após sentir uma pequena dor perto do coração, ele buscou ajuda médica e descobriu um aneurisma da aorta ascendente torácica.

"Há mais ou menos 30 dias, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando", começou o apresentador, em publicação na rede social.

Após passar por um ecocardiograma, o apresentador confirmou o quadro de saúde: "Eu estava com aneurisma da aorta ascendente torácica a um nível muito perigoso".