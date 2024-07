Otaviano Costa descobre aunerisma da aorta e passa por cirurgia de sete horas

O apresentador Otaviano Costa usou o Instagram, na tarde desta segunda-feira (22), para falar sobre um problema de saúde que foi diagnosticado recentemente. Após sentir uma pequena dor perto do coração, ele buscou ajuda médica e descobriu um aneurisma da aorta ascendente torácica.

"Há mais ou menos 30 dias, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando", começou o apresentador, em publicação na rede social.

Assista:

Após passar por um ecocardiograma, o apresentador confirmou o quadro de saúde: "Eu estava com aneurisma da aorta ascendente torácica a um nível muito perigoso".

Ainda na rede social, Otaviano Costa agradeceu a Deus e aos familiares pelo carinho no atual quadro de saúde.

"Obrigado Deus! Minha gratidão, de peito aberto, literalmente! Se estou aqui, é graças ao senhor! E obrigado também Nossa Senhora Aparecida, minha santa protetora, que nunca falha quando mais preciso. Amém!" Otaviano Costa Apresentador

Conforme matéria do Gshow, o apresentador fez a cirurgia no dia 10 de julho, foram sete horas de procedimento e ele preferiu manter o diagnóstico em sigilo até estar tudo bem. Hoje, após pouco mais de uma semana, ele recebeu alta do hospital, em São Paulo.