Viviane Batidão negocia entrada em produtora cearense que alavancou carreira de Manu Bahtidão

O nome "Viviane Batidão" pode ser novo aos ouvidos de parte dos nordestinos, mas deve ganhar expansão no mercado musical da região — caso uma negociação se mostre positiva nas próximas semanas. A coluna apurou que a produtora cearense D&E está em conversa para que a paraense faça parte do casting da empresa.



Caso aceite, a artista de 40 anos será a segunda do gênero tecnomelody dentro da produtora. A primeira que estourou a partir do trabalho desenvolvido no Ceará foi a alagoana, radicada no Pará, Manu Bahtidão.

Assista 'O Carabão Vai Tocar':

Em setembro do ano passado, Manu Bahtidão emplacou o hit "Daqui Pra Sempre" nas plataformas de música. Ela colocou o gênero tecnomelody no top 10 do Spotify e elevou a gênero musical a um novo patamar. No YouTube, por exemplo, o clipe do DVD gravado em Fortaleza já alcançou mais de 350 milhões de plays.

Quem é Viviane Batidão?

A artista, que completa 25 anos de carreira em 2025, é natural de Santa Izabel do Pará – considerada celeiro de grandes ícones da música do Pará, como a banda Ravelly, Fruto Sensual e Pabllo Vittar.



Foi na cidade natal, aos 15 anos, que Vivi foi contratada pela primeira banda da carreira musical, a B. Fênix. Até então, ela apenas “brincava” de cantar brega, cumbia e merengue na escola, com os amigos.

Veja primeiro hit da cantora:

O sobrenome "Batidão" entrou oficialmente para o nome artístico de Viviane em 2007, quando saiu em carreira solo.



Nesse mesmo período, Vivi estourou com o primeiro hit da carreira: “Vem Meu Amor”, escrito por ela mesma, que a projetou nacionalmente como um das maiores vozes do pop amazonense e do tecnomelody. A faixa chegou a ser regravada, ao vivo em Belém, ao lado de Joelma para o disco especial de 15 anos da Banda Calypso.