Três filmes cearenses chegam aos cinemas em agosto; Estado deve bater recorde de estreias em 2024

O mês de agosto será marcado por três estreias cearenses nos cinemas: “Estranho Caminho”, de Guto Parente, “Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry, e “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, chegam às salas brasileiras ao longo do mês que vem.

Para além do marco de lançamentos múltiplos no mesmo mês, o audiovisual do Ceará já tem em 2024 um ano de destaque em termos de estreias: nove longas-metragens feitos no Estado já chegaram ou estão previstos para chegar ao cinema.

Levantamento desta coluna com base em dados do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), da Agência Nacional de Cinema (Ancine), aponta que o número supera recorde anterior, de oito filmes, conquistado em 2019 e 2022 (confira abaixo).

Como forma de comparação, a quantidade de produções cearenses que terão estreia comercial apenas neste agosto de 2024 se iguala, por exemplo, à de obras do Estado lançadas em todo o ano de 2011, conforme dados do OCA.

Em 1º de agosto, abrindo as estreias, vem “Estranho Caminho”, grande vencedor do Festival de Tribeca de 2023, com júri presidido pelo ator Brendan Fraser (de “A Baleia”). O longa protagonizado por Lucas Limeira acompanha um jovem cineasta que retorna a Fortaleza durante a pandemia e precisa se reaproximar do pai distante.

Após uma semana, no dia 8, chega “Mais Pesado é o Céu”, premiado no Festival de Gramado do ano passado. A obra venceu quatro troféus no Festival de Gramado, incluindo Melhor Direção e Prêmio Especial do Júri, concedido à atriz Ana Luiza Rios.

Finalmente, no dia 22, é a vez de "Motel Destino", com Iago Xavier e Nataly Rocha, que foi o primeiro longa cearense a disputar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em maio deste ano.

Estreias e previsões

As três obras cearenses se somam a outras três produções feitas no Estado que já estrearam neste ano. O mais recente longa do Ceará lançado foi a comédia "Greice", de Leonardo Mouramateus, que chegou às salas na última quinta-feira (18).

Em setembro, no dia 19, o premiado "Quando Eu Me Encontrar", de Michelline Helena e Amanda Pontes, será lançado nos cinemas. Além dele, estão previstos ainda para 2024 a comédia "C.I.C. - Central de Inteligência Cearense" — segundo longa de Halder Gomes do ano, ainda sem data oficial de estreia — e o documentário "Soldados da Borracha", de Wolney Oliveira, que deve chegar às salas em setembro ou outubro.

Listagem de Filmes Brasileiros Lançados de 1995 a 2023

1996 - 1 filme

Corisco e Dadá, de Rosemberg Cariry

1997 - 1 filme

O Sertão Das Memórias, de José Araújo

2000 - 1 filme

Iremos A Beirute, de Marcus Moura

2002 - 1 filme

Eu Não Conhecia Tururu, de Florinda Bolkan

2007 - 1 filme

As Tentações do Irmão Sebastião, de José Araújo

2008 - 1 filme

Bezerra de Menezes - O Diário de um Espírito, de Glauber Filho e Joe Pimentel

2009 - 2 filmes

A Ilha da Morte, de Wolney Oliveira

Patativa do Assaré - Ave Poesia, de Rosemberg Cariry

2010 - 1 filme

O Grão, de Petrus Cariry

2011 - 3 filmes

As Mães de Chico Xavier, de Glauber Filho e Halder Gomes

Estrada para Ythaca, de Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti

Os Monstros, de Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti

2012 - 1 filmee

Mãe e Filha, de Petrus Cariry

2013 - 5 filmes

Cine Holliúdy, de Halder Gomes

Doce Amianto, de Guto Parente e Uirá dos Reis

Kátia, de Karla Holanda

No Lugar Errado, de Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti

Rânia, de Roberta Marques

2015 - 1 filme

Os últimos Cangaceiros, de Wolney Oliveira

2016 - 1 filme

O Shaolin do Sertão, de Halder Gomes

2017 - 5 filmes

Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois, de Petrus Cariry

Com os Punhos Cerrados, de Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti

Corpo Delito, de Pedro Rocha

Do Outro Lado do Atlântico, de Daniele Ellery e Márcio Câmara

Os Pobres Diabos, de Rosemberg Cariry

2018 - 3 filmes

A Misteriosa Morte de Pérola, de Guto Parente e Ticiana Augusto Lima

Meu Tricolor de Aço, de Glauber Filho, Tibico Brasil e Valdo Siqueira

O Animal Sonhado, de Breno Baptista, Luciana Vieira, Rodrigo Fernandes, Samuel Brasileiro, Ticiana Augusto Lima e Victor Costa Lopes

2019 - 8 filmes

António Um Dois Três, de Leonardo Mouramateus

Bate Coração, de Glauber Filho

Cine Holliúdy 2 - A Chibata Sideral, de Halder Gomes

Divaldo - O Mensageiro da Paz, de Clovis Melo

Greta, de Armando Praça

Inferninho, de Guto Parente e Pedro Diógenes

O Clube dos Canibais, de Guto Parente

O Último Trago, de Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretii

2020 - 5 filmes

Sertânia, de Geraldo Sarno

O Barco, de Petrus Cariry

Cabras da Peste, de Vitor Brandt

Pacarrete, de Allan Deberton

Se Arrependimento Matasse, de Lília Moema Santana

2021 - 3 filmes

Cabeça de Nêgo, de Déo Cardoso

Dente por Dente, de Pedro Micheli Arantes e Julio Junqueira Taubkin

O Filho Único do Meu Pai, de Dado Fernandes

2022 - 8 filmes

A Jangada de Welles, de Petrus Cariry e Firmino Holanda

Fortaleza Hotel, de Armando Praça

Meu Tricolor de Aço 2 - O Sonho que Liberta de Thelmo Maia e Júnior Mendes

Os Escravos de Jó, de Rosemberg Cariry

Pajeú, de Pedro Diógenes

Pequenos Guerreiros, de Bárbara Cariry

Transversais, de Émerson Maranhão

Virar Mar, de Philipp Hartmann e Danilo Carvalho

2023 - 1 filme

Um Jóquei Cearense Na Coreia, de Guto Parente

Fonte: Listagem dos Filmes Brasileiros Lançados Comercialmente em Salas de Exibição 1995 a 2023, disponível no Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA) da Ancine

Levantamento leva em conta a Unidade Federativa da "Empresa Produtora Brasileira Majoritária", ou seja, uma produção é considerada cearense caso a UF seja "CE" junto à Ancine, o que justifica filmes como "A Vida Invisível", do cearense Karim Aïnouz, não estarem listados; em anos não citados, não constam produções do CE