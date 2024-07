Após viajar com Neymar, Bruna Biancardi diz que fuso horário na Arábia Saudita está 'complicado'

Bruna Biancardi, que está na Arábia Saudita acompanhada do jogador Neymar e da filha do casal, Mavie, falou nesta quinta-feira (25) sobre estar sentindo dificuldade de se adaptar ao fuso horário do país, uma diferença de seis horas em relação à Brasília.

"Estou sumida porque sinceramente dessa vez o fuso horário está sendo complicado. Nunca imaginei. Dessa vez, está sendo complicado para pegar", disse a influenciadora após passar um longo período no Brasil.

Neymar atua pelo time Al-Hilal e voltou à Arábia para treinar, o que tem impactado a rotina da bebê: "Ela dorme muito tarde, tipo 1h, 1h40. Mas graças a Deus ela dorme até tarde. No Brasil, a Mavie acorda 7h, aqui ela tem acordado 10h e pouco, quando tenho sorte, 11h. Ela está com o horário do Brasil e eu também. E aí o dia tem vezes que não rende".

"Hoje acordei, treinei, tomei meu banho agora. Entrei na piscina com ela. Está muito calor", complementou.

Neymar faz dancinha

Horas depois, Bruna mostrou a bebê dando passos no gramado do Centro de Treinamento onde o pai treinava. O craque ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e acabou de retornar aos trabalhos na sede do clube.

Nas redes oficiais do Al-Hilal, Neymar apareceu dançando com a pequena ao "Funk do Pão de Queijo", dos personagens Bolofofos.

Ainda nesta quinta, o brasileiro já havia recebido Bruna e a filha no CT. A influenciadora também publicou nas redes uma foto do momento. “Treino do papai hoje teve reforço!", escreveu.