Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)

A novela 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira (26) vai ao ar às 18:25, após 'Cerimônia de Abertura'.

Blandina invade o quarto de Dracena, mas não encontra Zé Beltino. Zélia se frustra com a segurança que Quinota demonstra durante o jantar com Artur e Marcelo. Zé Beltino foge para o Rancho Fundo, mas Nastácio o confunde com um ladrão e acaba atirando contra o irmão. Zefa Leonel cuida de Zé Beltino.

Ariosto vai ao cabaré e cobra os aluguéis atrasados de Deodora e Vespertino. Ariosto é rude com Deodora, que o ameaça. Blandina chega ao Rancho Fundo atrás de Zé Beltino. Quinota exige que Zélia se afaste de Artur e deixe a cidade.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.