Zezé Di Camargo dobra agenda com 'Rústico' e fala sobre chegada de mais um filho aos 61 anos

O cantor Zezé Di Camargo revelou, em entrevista à coluna na rádio Verdinha — na manhã desta sexta-feira (26) — que dobrou o número de shows desde o início da gestação da esposa, a influenciadora Graciela Barbosa. O sertanejo deu detalhes da agenda e relembrou momentos vividos em shows no Ceará.

Nesta sexta, ele realiza projeto "Rústico" no Marina Park, em Fortaleza. No repertório, músicas como "Banalizaram", “Pedras”, “Te Vi, bebi”, “Fraude”, "35 latas de cerveja” e "Vou ter que tomar uma” ganham nova roupagem na voz do sertanejo. Ele também promete hits escritos por ele e canções da trajetória da dupla que tem com o irmão, como "É o amor", "Muda de Vida", "Dois Corações", "Pão de mel” e "Flores em Vida" vão agitar o público.

Assista à entrevista:

O projeto foi criado durante o isolamento em que ele estava na pandemia do coronavírus e, aos 61 anos do sertanejo, virou uma label que percorre o Brasil. Em entrevista, o goiano ainda respondeu sobre o impacto da agenda de "Rústico" na rotina do lar — visto a gestação de três meses da esposa.

Com essa história do 'Rústico', eu aumentei meu trabalho. Mês passado, fiz 18 shows com a dupla. Esse mês, eu faço 14 sozinho. Mês que vem, já é tem shows da dupla e do 'Rústico' ao mesmo tempo. Eu fiz assim, dei o junho para dupla, mas eu quis julho só para o 'Rústico'. E o mês que vem é metade da dupla e metade do 'Rústico' Zezé Di Camargo Cantor

Cantor falou sobre aumento do patrimônio

Ao ser questionado sobre a chegada de mais um filho aos 61 anos, com bom humor, Zezé declarou que já vem escutando algumas brincadeiras dos filhos.

Pai de Wanessa, Igor e Camilla, o sertanejo diz que escutou — em tom de humor — dos herdeiros: "Já que você vai ter mais um filho para dividir a herança, dá um jeito de aumentar o patrimônio. A hora que se for a briga não vai ser tão grande", disse o cantor aos risos.

Na última semana, o artista passou dias na fazenda que mantém em Goiás. Ele gravou novos clipes ao projeto "Rústico" com uma equipe de 50 pessoas.