Conheça Mateuz M7, nova aposta de empresário de Mari Fernandez

Natural de Canindé (CE), precisamente da localidade de Jacurutu, o cantor Mateuz M7 é um nome que chama atenção pelo som diferente que apresenta em shows. Em um misto de pagode e piseiro, com uma pegada de trap, o cearense atraiu olhares do empresário Wagner Barbosa — um dos nomes responsáveis pelo gerenciamento da carreira da cantora Mari Fernandez.

A jornada musical do cearense começou aos 10 anos, inspirado por um tio que tocava violão em bandas locais. Ele também contou com experiências na igreja da região onde vive.

Assista à entrevista:

Em 2016, a paixão pela música começou a tomar forma profissional, quando ele começou a se apresentar em eventos locais, como aniversários e pequenos shows. “Foi aí que adquiri realmente a paixão pela música”, declarou Mateuz.

Apoio na carreira

A carreira de Mateus ganhou um impulso com a recente parceria com Waguinho. Inicialmente, o empresário ofereceu apoio e orientação, mas logo a parceria se intensificou com a gravação de algumas músicas. Uma dessas letras ganhou repercussão significativa, motivando a dupla a lançar as canções no Spotify.

“Hoje, basicamente nosso repertório é voltado para a galera jovem”, explicou o cantor, que também compõe as próprias músicas.

Mateus se inspira em artistas variados, desde sertanejos românticos como Henrique e Juliano e Gusttavo Lima, até nomes do trap como Matuê e Teto.

Próximos passos na música

Para os próximos meses, o cearense se prepara para a gravação de um EP visual em Canindé, uma iniciativa que visa valorizar as raízes do artista. Ele planeja também novas colaborações, como a música “Quem Tá Namorando” com Kaká e Pedrinho, e o lançamento de outras composições inéditas, incluindo “Ciclo Vicioso”.

Para quem deseja acompanhar a carreira de Mateus M7, as músicas do cearense estão disponíveis no Spotify, Sua Música, Deezer, YouTube, Amazon Music, entre outras plataformas.