Filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares volta a UTI devido a parada cardíaca

Arthur, o filho do cantor Zé Vaqueiro e da influenciadora digital Ingra Soares, sofreu uma parada cardíaca e teve de voltar para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O comunicado foi feito pela mãe da criança nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (17).

O menino havia recebido alta hospitalar nessa quinta-feira (16) e ido para casa com a família, após nove meses de internação. O momento havia sido, inclusive, compartilhado pelo pai, também nas redes sociais.

Em vídeo publicado por Zé Vaqueiro no Instagram, Arthur apareceu interagindo com Daniel, filho mais velho do casal, enquanto o cantor se aproxima sorridente. Emocionado, o artista escreveu: "Arthur está em casa. Glória a Deus, o Senhor é fiel".

Poucas horas depois, Ingra foi aos 'Stories' anunciar que o pequeno sofreu uma parada cardíaca. "Já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus", pediu a influenciadora.

O que tem Arthur?

Arthur nasceu em julho do ano passado e logo foi diagnosticado com síndrome de Patau, uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Desde então, por causa disso, ele teve de ficar internado na UTI.

A síndrome de Patau é uma doença que causa problemas de má formação no rosto, nos membros e nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário.