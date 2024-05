Zé Vaqueiro compartilha registros do filho em casa após receber alta

Após meses de internação, o pequeno Arthur, filho de Zé Vaqueiro e da influenciadora Ingra Soares, recebeu alta hospitalar e já está em casa. Como um bom pai coruja, o artista utilizou as redes sociais para compartilhar alguns momentos do bebê na residência da família, nessa quinta-feira (17).

Em vídeo publicado no Instagram, Arthur aparece interagindo com Daniel, filho mais velho do casal, enquanto o cantor se aproxima sorridente. Emocionado, Zé escreveu: “Arthur tá em casa! Glória a Deus, o Senhor é fiel!”.

ALTA HOSPITALAR

Diagnosticado com síndrome de Patau, o bebê estava internado na UTI neonatal desde o seu nascimento, em julho de 2023, e recebeu alta nessa quinta. Nas redes sociais, Ingra revelou a novidade aos seguidores.

"A fé em Deus é um farol que guia nossa vida e nos dá conforto e esperança em momentos difíceis. Ela fortalece nossa capacidade de superação e nos lembra que Deus sempre reserva as melhores coisas para nós. Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Nosso milagre Arthur, em casa", afirmou a influenciadora.

O cantor também compartilhou, em seu story do Instagram, um vídeo que mostra a esposa levando o pequeno para casa em uma ambulância, e agradeceu a Deus pela alta do filho.

"Toda honra e glória a Deus. Ele sabe de tudo e está no controle. Vale a pena ser fiel. Uma nova fase se inicia na vida da minha família. Bem-vindo a sua casa, meu filho", escreveu o artista.