Nattan e ex são vistos em casamento e fãs especulam reconciliação

Nattan e sua ex-namorada Layla Samylle foram vistos no mesmo casamento, na noite desta quarta-feira (15). A presença do ex casal na cerimônia de Clara Porto e Samuel Aristides levantou a suspeita de fãs de uma possível reconciliação do casal.

O cantor e a influenciadora estavam juntos há cerca de quatro anos e confirmou o fim do namoro, em 2 de maio. Nattan também foi filmado cantando uma música para Layla. O público que assistia o pocket show dele e Zé Vaqueiro aplaudia o momento.

Legenda: Nattan e Zé Vaqueiro cantaram após a cerimônia Foto: Reprodução/Redes sociais

Ao Leo Dias, o artista confirmou que o casal está conversando de novo. "A gente terminou, tem momentos que você se afasta um pouco, daí vai conversando, pode reatar", disse.

O cantor ainda frisou que só quer o bem da ex. "Uma pessoa que eu vou sempre torcer", disse.

Relembre fim do namoro

Nattanzinho falou em 2 de maio, pela primeira vez, sobre o fim do namoro com a influenciadora Layla Samylle, de 23 anos, estudante universitária e filha de Paulo César Santos, ex-prefeito da cidade cearense de Amontada.

O músico não expôs o motivo do término, mas disse que está trabalhado bastante. Ele gravou um novo DVD nesta quarta-feira (1º), em São Paulo. "Eu tô solteiro. Tô focando bem na minha carreira, focando nesse DVD, nos meus projetos, na minha volta“, comentou.

O casal estava junto há cerca de 4 anos, e os dois eram discretos sobre o relacionamento. Rumores sobre o fim do namoro surgiram após o artista ser visto junto à influenciadora Gabriella Lenzi, em março deste ano.