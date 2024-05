Tony Guerra grava DVD 'Sacode Inesquecível' com 16 convidados em Fortaleza; veja entrevista

Nome icônico do forró, o cantor Tony Guerra grava o DVD "Sacode Inesquecível", nesta quinta-feira (15). O dono dos hits como "Obsessão" e "Não Desligue o Telefone" registra produção audiovisual no estacionamento do shopping RioMar, em Fortaleza.

Ao todo, 16 nomes da música participam da produção audiovisual. O show contará com participações de Monique Pessoa, Dany Rodrigues, Sirano, Vicente Nery, Taty Girl, Solange Almeida, Zezo Potiguar, Mara Pavanelly, Marcia Fellipe, Junior Viana, Zé Cantor, Samyra Show, Igor Guerra, Walkyria Santos, Luiz Poderoso Chefão e Lygia Raquel.

Veja entrevista:

Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — o forrozeiro falou sobre a motivação de manter o repertório "das antigas" ativo ao grande público.

"O projeto nasce com objetivo de manter viva aquelas músicas do passado que fazem parte do repertório de grandes nomes do forró até hoje", explicou o forrozeiro.

Ingressos

Os ingressos para a área VIP estão à venda na plataforma BaladaAPP. No entanto, quem quiser conferir o show e ainda fazer o bem, será possível adquirir um convite mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições sociais.

O posto de trocas fica na loja After Tickets, localizado no Piso E2 do RioMar Fortaleza, próximo ao Clube das Estrelinhas.

Serviço:

Tony Guerra -Gravação do DVD “Sacode Inesquecível” no Estacionamento do RioMar Fortaleza

Data: 15 de maio, quarta-feira

Horário: 18h

Local: Estacionamento da Lagoa do Papicu, no RioMar Fortaleza

Ingresso: Área VIP: R$ 70 + taxas no BaladaAPP.

Ingresso social: mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis: After Tickets - Piso E2, próximo ao Clube das Estrelinhas