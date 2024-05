Nattanzinho confirma fim de namoro com Layla Samylle: 'Focando na carreira'

Nattanzinho, de 25 anos, concedeu uma entrevista ao Splash, do Uol, na manhã desta quinta-feira (2). No bate-papo, o cantor confirmou que está solteiro e falou, pela primeira vez, sobre o fim do namoro com a influenciadora Layla Samylle, de 23 anos, estudante universitária e filha de Paulo César Santos, ex-prefeito da cidade cearense de Amontada.

Veja também Zoeira Cecilia Madonna, filha de Fernanda Young, pede VIP para show no RJ e celebra conquista: 'Especial' Zoeira 'O Auto da Compadecida 2' lança primeiro teaser; veja vídeo

O músico não expôs o motivo do término, mas disse que está trabalhado bastante. Ele gravou um novo DVD nesta quarta-feira (1º), em São Paulo. "Eu tô solteiro. Tô focando bem na minha carreira, focando nesse DVD, nos meus projetos, na minha volta“, comentou.

O artista, que ficou um tempo longe dos palcos, no início do ano, para tratar problemas de saúde como crises alérgicas e refluxo, evidenciou a necessidade de se dedicar ao trabalho. A gravação do DVD contou com um time de famosos como Luan Santana, Melody e Ana Castela.

Lembre

O casal estava junto há cerca de 4 anos, e os dois eram discretos sobre o relacionamento. Rumores sobre o fim do namoro surgiram após o artista ser visto junto à influenciadora Gabriella Lenzi, em março deste ano.