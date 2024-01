Nattan anuncia afastamento dos palcos para focar na saúde e recuperar voz

O cantor Nattan anunciou, na noite dessa segunda-feira (1º), estar se afastando dos palcos para cuidar da saúde. A pausa nas atividades musicais segue recomendação médica e visa a plena recuperação dele, em especial da voz do artista, que vem enfrentando episódios de rouquidão e de afonia.

A equipe do profissional divulgou que ele se manterá longe dos shows por "alguns dias", mas não detalhou o período exato. Segundo comunicado, o cantor apresenta um edema nas cordas vocais devido a crises de refluxo — quadro caracterizado pelo retorno involuntário e repetitivo do conteúdo do estômago para o esôfago, que é o tubo que liga a garganta ao órgão digestivo.

Ainda conforme a nota, o sintoma teria sido provocado pelo tratamento de uma infecção — causada pela bactéria H. Pylori — diagnosticada há cerca de três meses, que requer o uso de fortes antibióticos. Nesse período, os medicamentos para amenizar o refluxo "não puderam ser administrados" pelo artista, o que acabou o prejudicando.

"A pausa é necessária para plena recuperação. Nattan agradece o entendimento e o acolhimento que o momento requer e, em breve, voltara aos palcos com toda sua energia", diz o anúncio.

Cantor se pronuncia

Nas redes sociais, o Nattan detalhou que demorou a identificar a causa dos episódios de rouquidão e afonia.

"Eu chegava no show perfeitamente bem, com a fonoaudióloga no meu lado, e com 20, 30 minutos de show, minha voz sumia totalmente. Do nada. Não conseguia cantar, não conseguia voltar."

Nattan Cantor É muito doloroso para um cantor que está querendo cantar em palco, está querendo se expressar ali, em um momento tão feliz, e não conseguir cantar."

Os episódios assustaram Nattan, que disse ter se sentindo "bastante triste" ao não conseguir cantar até o fim de algumas apresentações e também por cancelar alguns shows , como os programados para acontecer no último sábado (30) no Réveillon do Recife e outro particular na praia de Maracaípe, ambos em Pernambuco.

"Se eu tivesse 5% de voz, teria tentado ir fazer o show em Recife, assim como fui tentar fazer no Rio de Janeiro, que era um sonho para mim desde moleque", disse relembrando a apresentação realizada domingo (31), durante a passagem do ano de 2023 para 2024, na Praia de Copacabana.

A apresentação na capital fluminense aconteceu somente após o artista tomar uma "bomba de remédios" .

"Pedi a Deus e consegui fazer uma hora de show. Quando pisei fora, minha voz ficou totalmente rouca", detalhou ele sobre o Show da Virada. "Meu sonho é levar minha música, minha cultura, meu Nordeste para fora e essa foi uma oportunidade muito grande. Não poderia deixar de tentar", completou.

Por fim, Nattan agradeceu o apoio dos fãs e relatou que só voltará aos palcos quando estiver completamente recuperado. "Muito obrigado por cada mensagem que me mandaram. Vocês foram minha força. Eu me agarrei em Jesus Cristo e depois em vocês, que são muito importantes, meu combustível".

O que é H. pylori?

Conforme a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Helicobacter pylori é uma bactéria comumente encontrada nos estômago e está presente em aproximadamente metade da população mundial.

Boa parte das pessoas infectadas pela H. pylori não apresenta nenhum sintoma e podem não desenvolver nenhum problema de saúde. No entanto, a presença pode estar associada ao surgimento de alguns problemas gastrintestinais como úlceras e, menos comumente, câncer.