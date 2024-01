Avião de Lauana Prado sofre tentativa de arrombamento no Mato Grosso

A cantora Lauana Prado contou através das redes sociais que foi impedida de decolar do aeroporto de Confresa, no Mato Grosso, nesta segunda-feira (1º), após se apresentar no Réveillon da cidade, por conta de uma tentativa de arrombamento na aeronave.

Segundo a artista, após as malas serem colocadas no avião, os comandantes realizaram um check-up na aeronave e descobriram que houve uma tentativa de arrombamento.

Veja também

"Gente, tava tudo pronto, organizado, colocamos as malas no avião e tudo, quando os comandantes foram dar um check-up geral aqui na aeronave a gente descobriu que tentaram arrombar o nosso avião. Já tinha visto falar nisso? Eu nunca tinha visto", contou.

Lauana afirmou que não havia segurança no local, o que facilitou o acontecimento. "A gente veio pra uma pista que não tem portão, não tem segurança, então o avião ficou muito vulnerável", relatou.

Por conta do episódio, Lauana teve que permanecer na cidade. A empresa responsável pela aeronave disponibilizou outro avião para que ela fizesse a viagem na terça-feira (2).

A cantora ainda brincou sobre o que teria motivado a pessoa a arrombar a aeronave. "Se o cara arromba [o carro], ele faz uma ligação direta ali e vai se embora. E o avião? Faz o quê?", questionou. "O que ele queria arrombando esse avião? Onde ele achou que iria? Dá vontade de pegar uma ladrão desse e dar três tapas na cara dele", declarou.