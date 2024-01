Nattan comemora apresentação no Réveillon de Copacabana após problema na voz

O cantor cearense Nattan usou o Instagram, na madrugada de 1° de janeiro de 2024, para comemorar o sucesso do show de Réveillon realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ). No sábado (30), ele deu um susto nos seguidores após cancelar shows em Pernambuco por conta de problemas na voz.

"Fiz o show completo, a galera animada e cantando", relatou Nattan após o sucesso do show em Copacabana com transmissão pela TV Globo.

Veja depoimento de Nattan:

Ao lado de amigos da produção da banda, o cearense agradeceu as inúmeras mensagens de carinho do público com desejos de melhoras.

Ele ainda revelou que a voz chegou a falhar em alguns momentos, mas que pediu ajuda a Deus e logo o problema passou.

Ainda em vídeo, Nattan declarou que agora — após realizar o sonho de cantar no Rio de Janeiro — irá se dedicar aos cuidados médicos