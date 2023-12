Nattan cancela agenda de shows em Recife e em Maracaípe devido a problemas de saúde

O cantor cearense Nattan cancelou a apresentação que faria neste sábado (30) no Réveillon do Recife devido a problemas de saúde. A apresentação do artista estava marcada para iniciar a partir das 22h, no Polo do Pina, antes da cantora Ivete Sangalo.

O Réveillon do Recife conta com uma programação com três dias de festas, espalhadas por quatro polos diferentes da cidade.

Veja também

A apresentação de Nattan em uma festa particular na praia de Maracaípe, em Pernambuco, neste sábado, também foi cancelada. A cantora Anitta fará a substituição.

Nattanzinho apresentou problemas de saúde ainda na noite de sexta-feira (29). Ele chegou a procurar atendimento médico em três hospitais antes de um show que faria em Barra de São Miguel, em Alagoas, conforme relatou o amigo do cantor, Theo Braga, em publicação nas redes sociais.

A postagem foi compartilhada nos stories por Nattan, sem dar detalhes sobre qual seria a condição médica do cantor. Logo em seguida, ele publicou uma storie com uma foto em que aparece abatido e chorando.

Em Alagoas, o cantor Felipe Amorim substituiu o cearense no palco.