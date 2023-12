Nattan possui modelo de carro com IPVA 2024 mais caro do Ceará; veja detalhes

Com a divulgação dos valores dos carros com maiores cotas de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) do Ceará, usuários das redes sociais ficaram curiosos em saber quem são os donos dos automóveis. O proprietário de um Lamborghini Urus, fabricado em 2021, apontado com a taxa mais cara, vai ter de desembolsar R$ 112.107,03 de IPVA, no próximo ano.

Em uma rápida pesquisa no Diário do Nordeste, a reportagem encontrou no É Hit um cantor de forró que ganhou o modelo do automóvel no dia do aniversário deste ano — o cearense Nattan.

Veja Nattan ganhando Lamborghini Urus:

O forrozeiro completou 25 anos no mês de agosto. Ele compartilhou, nas redes sociais, um vídeo sendo surpreendido com a Lamborghini Urus zero km chegando em casa. Ele celebrou a conquista, que definiu como a realização de um sonho, e agradeceu o presente aos amigos.

"Que presentão. Amo vocês, meus amores. Nossa amizade, nossa irmandade. Que seja pra sempre. Contem sempre comigo. E se você tem um sonho, não desista nunca", escreveu a estrela do piseiro em publicação no Instagram. O veículo foi um presente de empresários e parceiros comerciais do cantor cearense.

Segundo consulta em sites especializados, uma Lamborghini Urus zero km custa, em média, R$ 2,4 milhões. O modelo, a depender dos acessórios, pode ser avaliado em até R$ 3,2 milhões, conforme o site Salão do Carro.

VALORES E ALÍQUOTAS

Para o cálculo do IPVA 2024, a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) tomou como base o levantamento anual feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômica (Fipe). Além disso, a Pasta considerou os dados do Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará (Sindivel).

As alíquotas do IPVA variam entre 1% e 3,5% sobre o valor da venda dos veículos. Veja a tabela de alíquotas de acordo com o automóvel: