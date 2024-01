Marina Sena promete novas músicas e retorno a Fortaleza em 2024

Foi com um figurino do estilista cearense David Lee que a cantora Marina Sena subiu ao palco do Aterrinho da Praia de Iracema neste domingo (31), para se apresentar no Réveillon de Fortaleza.

O gesto simboliza uma relação que vem se estreitando nos últimos anos. Além de lotar shows por aqui, a artista também escolheu a Cidade para gravar um clipe em agosto deste ano, na Praia da Sabiaguaba - lugar que elegeu como seu favorito na Capital.

Em entrevista ao Diário do Nordeste após o show no Réveillon - que reuniu hits dos álbuns De Primeira e Vício Inerente -, ela ressaltou o carinho que tem pelas praias, pelos artistas e pelos fãs cearenses, e prometeu novidades para 2024.

Marina Sena cantora Foi emocionante participar desse Réveillon. É realmente um palco importante do Brasil para se estar, para se consagrar

"Eu quero muito voltar aqui para ficar mais tempo. Ficar uma semana, 15 dias curtindo, porque as praias são maravilhosas e o povo é muito gente boa", destacou, ao comentar que não teve tempo para aproveitar Fortaleza nas passagens pela Capital em 2023.

Em 2024, no entanto, Marina garante que voltará, "tanto para passear quanto para fazer show". Além de continuar a divulgação do álbum Vício Inerente, ela deve lançar novas músicas e videoclipes no ano que vem chegando.

"Vem muita coisa nova, muitos clipes, muitas músicas novas, tem várias coisas pra acontecer agora, no verão, inclusive", destacou.

