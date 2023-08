Marina Sena grava clipe do remix de 'Ombrim' na Praia da Sabiaguaba, em Fortaleza

A cantora Marina Sena gravou um novo clipe na Praia da Sabiaguaba, em Fortaleza, nesta segunda-feira (21). O vídeo será para o remix de 'Ombrim', sucesso da banda Rosa Neon, que Marina integrou e terminou em 2021.

O remix traz o hit na versão piseiro, com participação de Chicão do Piseiro, Roni Bruno e do DJ MTS. A música ganhou também uma adaptação na letra, que se popularizou pelo verso "Ai, que delícia o verão".

Segundo a produtora da Peixe Mulher, responsável pelo projeto, as filmagens se passaram em uma barraca de praia da comunidade da Boca da Barra. O mote do clipe é um dia de praia entre amigos.

Em uma das fotos, Marina aparece encostada em uma cadeira de plástico e segurando uma mangueira. Outra cena do clipe deve trazer a cantora tomando uma cerveja com os amigos em uma mesa sobre a água. Para o clipe, a artista usa um bikini branco e acessórios com conchas.

Legenda: Clipe do remix de 'Ombrim' traz amigos em um dia de praia Foto: Divulgação

Ainda não há previsão para o lançamento do vídeo. Marina não publicou nenhum conteúdo sobre a gravação. Atualmente, ela divulga o seu novo álbum, 'Vício Inerente', lançado em maio.

A cantora mineira chegou a Fortaleza no domingo (20) para show no festival Zepelim. A artista também participou da primeira edição do festival, em 2022.

Produção cearense

A produção do clipe envolveu 85 pessoas, em sua maioria cearenses, segundo comunicado da Peixe Mulher. "De fora, somente Marina, Chicão, Roni e MTS e suas equipes. Toda a equipe criativa, de fotografia, produção, elenco, tudo era cearense", explica a produtora.

O líder comunitário da comunidade Boca da Barra, Roniele Suíra, também apoiou na logística. A escolha do lugar, no encontro do rio com o mar, representa a nova letra do hit.

Felipe Pinto, um dos diretores do clipe, afirmou que integrar a produção é uma grande oportunidade. "Ombrim versão nordeste, gostoso demais! Em 4 dias, tudo tinha que tá pronto pra gravar. E aí nessa hora, a coisa de ter amigo vale demais", explica.