João Gomes viaja aos Estados Unidos para comprar enxoval do filho

O cantor João Gomes viajou com Ary Mirelle aos Estados Unidos, na manhã desta segunda-feira (21). Eles deixaram o país com objetivo de comprar o enxoval de Jorge, o primeiro filho do casal.

Antes da viagem internacional, o pernambucano se apresentou em Fortaleza na madrugada — no Marina Park. Ary Mirelle acompanhou a apresentação. Após o término do evento, ele anunciou: "play nas férias".

Pela manhã, João Gomes deixou a capital cearense com destino a Recife (PE) para pegar o voo aos Estados Unidos.

Padrinhos de Jorge acompanham novos papais

João Gomes e Ary Mirelle não viajaram sozinhos. Eles foram acompanhados pelos padrinhos de Jorge, o casal Pedro Henrique Porto e Tainy Coelho.

Pedro é amigo de infância de João Gomes e, atualmente, trabalha na banda do cantor como produtor e violonista.

"Os padrinhos de Jorge vão nós ajudar na missão do enxoval", publicou João Gomes ao lado dos amigos no Instagram.

Em classe executiva, Ary Mirelle chegou a postar início de viagem no Instagram: "Fazer o enxoval do neném".