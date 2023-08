João Gomes fala sobre a expectativa para chegada do primeiro filho: 'pretendo ser o melhor pai'

O cantor João Gomes está à espera do primeiro filho e não perde a oportunidade de afirmar como está vivendo um sonho ao lado da namorada, a influenciadora Ary Mirelle. "Pretendo ser o melhor pai que meu filho pode ter", disse o artista em entrevista à revista Quem, falando sobre as expectativas para a chegada do pequeno Jorge.

Em meio aos cuidados com a gravidez, ele conta o lado bom de ter Ary do lado a cada nova apresentação, acreditando que a vida irá se transformar ainda mais com o nascimento do filho dos dois.

"A Ary, sempre que dá, viaja comigo, fazemos tudo para estar juntos. Quando Jorge nascer e já puder também, vamos fazer o possível para nossa família estar sempre junta", contou ele à publicação.

Planos para o futuro

Morando juntos, o casal já constrói uma casa para viver com a criança e pretende oficializar uma união com casamento, quando devem receber amigos e familiares em uma cerimônia para "receber as bênçãos de Deus".

"Eu sempre tive o desejo de ser pai, formar minha família. Estar vivendo tudo isso ao lado da Ary está sendo a realização mais que especial da minha vida. Estou contando os dias para sua chegada e para conhecer esse grande amor", reforçou.

Apesar da fama, o artista garante que os dois devem continuar apreciando mesmo os momentos em família. "Gosto de viver a vida simples, sem muitas futilidades, agora, graças a Deus, eu tenho condições de me dar alguns luxos se eu quiser, mas não são coisas que enchem meus olhos", finalizou ao balancear o sucesso com a vida que escolheu.