vista do Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

Verso

Confira programação cultural para celebrar o Aniversário de Fortaleza

Fortaleza comemora 299 anos neste domingo (13), e o Diário do Nordeste preparou uma lista com diversas programações

Amanda Andrade* 11 de Abril de 2025
Praias do Futuro, Abreulândia, Sabiaguaba, Caça e Pesca e Titanzinho são destacadas em lista

Ceará

Veja 22 trechos próprios para banho em Fortaleza neste domingo (17)

Praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, contam com trechos adequados

Redação 17 de Novembro de 2024
Biblioteca Comunitária Sabiá

Opinião

De inimigas a irmãs: a biblioteca que uniu duas mulheres e mudou a vida delas para sempre

Entre as prateleiras da Biblioteca Comunitária Sabiá, na Sabiaguaba, Gleiciany Queiroz e Antônia Alves descobriram que é possível formar nova família se a gente deixar o coração bater sem medo

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 09 de Abril de 2024
Maria Clara

Segurança

Corpo de técnica de enfermagem é encontrado na Sabiaguaba após jovem sair de festa com desconhecidos

Maria Clara, 20 anos, é natural do Rio Grande do Norte e estava de visita em Fortaleza

Redação 17 de Novembro de 2023
Marina Sena grava clipe em Fortaleza

É Hit

Marina Sena grava clipe do remix de 'Ombrim' na Praia da Sabiaguaba, em Fortaleza

Nova versão do hit traz Chicão do Piseiro, Roni Bruno e do DJ MTS

Mariana Lemos 21 de Agosto de 2023
Dunas da Sabiaguaba

Ceará

Após subir duna da Sabiaguaba, homem passa mal e é resgatado por bombeiros

Logo após ser retirado da duna, ele foi atendido por uma equipe do Samu

Redação 06 de Agosto de 2023
Anderson Luís Kowalski tinha 46 anos e era proprietário de uma empresa produtora de eventos

Segurança

Irmãos são condenados a mais de 32 anos de prisão por latrocínio de empresário em Fortaleza

Empresário de 46 anos foi morto em agosto de 2022

Redação 04 de Agosto de 2023
Vigilante é morto no Polo Gastronômico da Sabiaguaba

Segurança

Vigilante é morto a tiros durante serviço no Polo Gastronômico da Sabiaguaba

O crime aconteceu neste domingo (28)

Redação 28 de Maio de 2023
fotos do laboratório de drogas desmontado em fortaleza

Segurança

Homem é preso por manter laboratório de drogas em casa no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza

A prisão de Reuber Feliz Maia, responsável pelo laboratório, foi feita no bairro Centro

Redação 23 de Maio de 2023

Verso

Qual sua praia? Veja indicações e atrações preferidas de frequentadores da orla de Fortaleza

O Diário do Nordeste conversou com pessoas que escolheram uma praia como point para aproveitar com a família, amigos ou mesmo sozinho

Lívia Carvalho 26 de Dezembro de 2022
