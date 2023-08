Após subir duna da Sabiaguaba, homem passa mal e é resgatado por bombeiros

Após subir um trecho das dunas da Sabiaguaba, um homem passou mal e foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Ceará neste domingo (6).

A corporação informou que o homem, de 47 anos, teria tido uma "síncope" (desmaio) depois de chegar na duna, ficando sem condições de descer. O caso ocorreu por volta de 10h50 da manhã.

Para o resgate, a equipe utilizou uma maca do tipo cesto, cabos e mosquetões. O popular estava consciente no momento da ação. Logo após ser retirado da duna, ele foi atendido por uma equipe do Samu.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE