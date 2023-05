Vigilante é morto a tiros durante serviço no Polo Gastronômico da Sabiaguaba

Um vigilante de 27 anos foi morto, durante o serviço, no Polo de Gastronomia da Sabiaguaba, na madrugada deste domingo (28). O Instituto Dragão do Mar (IDM), que gerencia o polo, e a Associação dos Empresários Permissionários do espaço gastronômico lamentaram o ocorrido. A vítima foi identificada como William Dantas Soares de Lima.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa. Conforme os primeiros levantamentos policiais, o caso é investigado como um homicídio doloso. A vítima morreu após disparos de arma de fogo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi morta em uma via pública, apesar do Instituto Dragão do Mar confirmar que o crime se deu no polo e imagens do local mostrarem o corpo dentro de um estabelecimento.

Ação criminosa

Conforme apuração da TV Diário com uma fonte da Polícia Militar, o crime aconteceu durante a madrugada de domingo. O vigilante teria realizado uma volta no estabelecimento, momentos antes da ação criminosa ocorrer.

Os suspeitos abordaram William no momento em que ele carregava o celular, na parte interna da Polo. O vigilante ainda tentou se evadir da situação, contudo, foi baleado nas costas e nádegas. A vítima morreu no local.

Ainda de acordo com a fonte, os suspeitos saíram do local por mangue que existe nas imediações do Polo.

A Polícia Militar (PMCE), a Perícia Forense (Pefoce) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram ao local.

Funcionamento do Polo

O Polo Gastronômico da Sabiaguaba terá funcionamento normal, neste domingo (28). "As forças públicas de segurança já estiveram no local e o liberaram após os procedimentos padrões nesses casos", informou em nota.

A vítima é funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço ao Polo Gastronômico da Sabiaguaba. O Instituto Dragão do Mar esclareceu que a empresa está prestando apoio psicológico, jurídico e financeiro à família. William era casado e deixa uma filha de 6 anos.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.