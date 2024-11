Mulher chefe de grupo criminoso que atuava no bairro Vicente Pinzón é presa em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu uma mulher suspeita de ser a chefe de um grupo criminoso que atuava no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. A prisão ocorreu em flagrante, no último sábado (23), na Avenida Beira Mar, no bairro Meireles.

A investigada, de 33 anos, responde pelo crime de integrar uma organização criminosa. Segundo a polícia, a mulher era responsável por determinar execuções no bairro e administrar o sistema financeiro do grupo.

Veja também Segurança Em Quixadá, três pessoas são mortas em troca de tiros com PMs Segurança Quadrilha especializada em assaltar Hilux e Corolla é detida em Caucaia

Materiais apreendidos

No momento da captura, foram apreendidos celulares e outros objetos que auxiliarão a polícia nas investigações. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Mais detalhes sobre o caso serão fornecidos pela Polícia em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (25), na sede da Polícia Civil, no bairro Aeroporto, em Fortaleza.