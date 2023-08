Irmãos são condenados a mais de 32 anos de prisão por latrocínio de empresário em Fortaleza

Os irmãos Lucas Martins da Silva e Levi Martins da Silva foram condenados a 32 anos, 3 meses e 27 dias de prisão pelo latrocínio do empresário Anderson Luís Kowalski. O crime teria sido motivado por uma dívida que a vítima tinha com um dos suspeitos.

A decisão da 10ª Vara Criminal da comarca de Fortaleza aponta que o crime foi agravado por motivo torpe e meio cruel. A juíza Cristiane Maria de Faria negou aos dois o direito de recorrer em liberdade devido à "periculosidade" da dupla.

O crime ocorreu em 8 de agosto de 2022, na Sabiaguaba. A dupla matou o empresário e roubou o carro, cartões de crédito e outros itens da vítima. Os irmãos foram capturados na tarde do mesmo dia, após perseguição policial.

José Lucas, o irmão mais velho, confessou o crime e disse que Anderson era seu ex-cunhado, com quem tinha uma relação conturbada por questões financeiras. Ele alegou, durante o julgamento, que estava sob efeito de drogas no momento do crime.

Já Levi alegou que foi convidado pelo irmão para passar o fim de semana na casa de um colega. No domingo, Lucas teria aparecido com um carro branco - que era do empresário - dizendo que o levaria para casa. Ele negou um depoimento dado a policiais em que confirmava a participação no crime.

Latrocínio

Anderson Kowalski, de 46 anos, foi roubado e morto na sua residência (onde também funcionava como sede para a sua empresa de eventos), no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza, na manhã de 8 de agosto de 2022.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), os irmãos planejaram a execução do delito. Para isso, permaneceram em uma residência abandonada próxima ao local do crime, onde esperaram por quatro dias o momento oportuno para a concretização do delito.

José Lucas e Levi invadiram a residência, renderam dois funcionários que trabalhavam no local e amarraram o empresário.

Após obter as senhas de cartões de crédito e do celular de Anderson, a dupla matou o empresário com facadas. A dupla fugiu com o carro dele. Rastreando o veículo, os policiais iniciaram uma perseguição e prenderam os dois.

