Idosa de 66 anos é presa em SP suspeita de comandar tráfico no Interior do Ceará

Uma idosa de 66 anos foi presa em São Paulo por suspeita de comandar uma rede de tráfico de drogas no município de Russas, no Interior do Ceará. Ela foi capturada nessa quarta-feira (2) na cidade paulista de Caieiras, por cumprimento de um mandado de prisão temporária.

A prisão foi uma força-tarefa entre as Polícias Civis do Estado do Ceará (PC-CE) e do Estado de São Paulo (PCESP).

Sinhá Maria Diógenes Saldanha seria responsável pela venda de drogas na região Sul do Ceará. Ela, que estava foragida, foi conduzida a uma unidade prisional de São Paulo e está à disposição da Justiça.

Prisão do 'Vovô'

Também nessa quarta-feira (2), outra prisão relacionada ao tráfico de drogas foi feita, só que no Ceará. Antônio Cardoso dos santos, de 53 anos, conhecido como "Vovô", foi capturado em Tianguá enquanto vendia ilícitos.

O suspeito foi encontrado em um imóvel com um 1,5 kg de entorpecentes, uma mini prensa, uma balança de precisão e sacos para embalar drogas.

Segundo a PC-CE, um trabalho de inteligência descobriu que Vovô estaria utilizando seu carro de luxo para comercializar substâncias ilícitas no município.

No veículo, os policiais encontraram porções de cocaína e maconha. As forças de segurança também cumpriram um mandado de busca e apreensão em um imóvel pertencente a Antônio, onde foi constatado que ele vendia drogas no local.

Um homem que comprava drogas de Vovô também foi conduzido à Delegacia Regional de Tianguá, onde um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de uso de drogas foi lavrado. Contra Antônio, houve uma autuação em flagrante por tráfico de drogas.

