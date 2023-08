Homem agride ex-companheira e ateia fogo no local de trabalho dela, em Fortaleza

Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante, nessa quarta-feira (2), suspeito pelo crime de tentativa de feminicídio contra a antiga companheira. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que ele agrediu a mulher, de 35 anos, e ateou fogo no local de trabalho dela, no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, mas acabou atingido pelas chamas e teve partes do corpo queimadas.

Segundo informações da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM), da Polícia Civil, o indivíduo foi até o estabelecimento comercial, que pertencia ao ex-casal, e atacou a vítima com um objeto perfurocortante. Em seguida, ele teria ateado fogo no imóvel.

No entanto, conforme apuração da TV Verdes Mares, as chamas acabaram atingindo o próprio homem, que tinha vestígios de um líquido inflamável pelo corpo. Testemunhas teriam tentado apagar o fogo do corpo do indivíduo usando água, areia e cimento.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível observar o indivíduo coberto por um pó cinza e com partes dos braços e das pernas lesionados.

Em nota, SSPDS detalhou que as apurações apontam que o indivíduo não aceitava o fim do relacionamento. Conforme o comunicado, além da Polícia Civil, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionados para a ocorrência.

A vítima e o homem foram encaminhados para unidades hospitalares. Ele está sob escolta policial após ser preso em flagrante suspeito de tentativa de feminicídio. Não há detalhes sobre o atual estado de saúde deles nesta quinta-feira (3).

