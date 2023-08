29 policiais viram alvos da CGD por crimes como estuprar adolescentes e receber doações de presos

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (1º), a abertura de investigações administrativas contra um total de 29 policiais, por crimes como estupros de adolescentes, receber doações de presos, agressões físicas e até tentativa de homicídio.

Entre os investigados, estão 25 policiais militares (de patentes que vão de soldado a tenente), dois policiais civis e dois policiais penais. Seis agentes (4 PMs e 2 inspetores da Polícia Civil) ainda foram afastados preventivamente das funções.

O 2º sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Márcio Rodrigues Frota irá responder a um Conselho de Disciplina por suspeita de cometer estupro e importunação sexual contra dois adolescentes, no Município de Varjota, no Interior do Ceará, em 6 de fevereiro deste ano.

Um Inquérito Policial aberto na Delegacia Municipal de Sobral apurou que "o aludido Sargento, de folga, em tese, teria obrigado e constrangido os dois adolescentes a praticarem sexo oral e atos libidinosos entre si e, por último, o adolescente (...) a praticar sexo oral com a pessoa do referido militar, mediante o uso de uma arma de fogo".

Já o policial penal Genivaldo Guimarães da Silva virou alvo de um Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) para apurar denúncias de que o servidor exigia doações de presos da Cadeia Pública de Juazeiro do Norte, em troca de benefícios, quando ele administrava a Unidade Penitenciária.

Confira os alvos das outras investigações:

O soldado PM Elon Ítalo Simões Alexandre é suspeito de lesão corporal, provocada por um tiro que foi efetuado na queda de uma pistola no chão, em uma barraca de praia em Fortaleza, em dezembro de 2021;

Soldado PM Ivanilson Pinto Cristino, por suspeita de agredir físico e psicologicamente, além de ameaçar de morte - com uso de uma arma de fogo - a ex-esposa, em Apodi, no Rio Grande do Norte, em novembro de 2021;

O subtenente PM Ronaldo Moreira da Silva foi preso em flagrante pelos crimes de desrespeito a superior, resistência mediante ameaça ou violência, ameaça e desobediência, em Ipú, em outubro de 2022;

O cabo PM Antônio Justino de Sousa Filho é suspeito de extraviar três pistolas, com carregadores e munições pertencentes à Polícia Militar, em janeiro de 2022;

O soldado PM Iury Bonfim Ribeiro virou alvo de um Conselho de Disciplina, por ser preso por receptação de um veículo roubado e por porte de um simulacro de arma de fogo, além de estar na situação de desertor, durante uma abordagem policial na BR-116, em Aquiraz, em junho de 2023;

O inspetor da Polícia Civil do Ceará ( PC-CE ) Ermilson da Silva Genuíno é suspeito de ameaçar sua esposa e atirar contra a irmã dela, em Fortaleza, no último dia 23 de julho;

) Ermilson da Silva Genuíno é suspeito de ameaçar sua esposa e atirar contra a irmã dela, em Fortaleza, no último dia 23 de julho; O policial penal Wagner Monteiro do Vale estaria exercendo o trabalho de taxista, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, enquanto estava de licença médica no serviço público, em dezembro de 2020;

O inspetor da Polícia Civil Antônio Alves Dourado - que está preso por matar quatro colegas de farda - passou a ser investigado também por tentar matar outro detento, na Unidade Prisional Regional de Sobral, no último dia 16 de julho. Ele também foi afastado preventivamente;

O tenente PM José Edson Albino Félix, que, "em tese, cometeu má conduta, perseguição, chantagens e ameaças de morte", a mando de outro homem, com o qual a vítima tinha uma dívida, em Fortaleza, em janeiro de 2020;

O soldado PM André Bezerra Felipe é suspeito de peculato, por se apropriar de um cartão bancário, durante uma operação policial em Crato, e, com o cartão, realizar saques bancários e comprar um celular no valor de R$ 4,1 mil, em dezembro de 2021;

O soldado PM Eduardo Rodrigues Maciel Neto foi flagranteado por porte ilegal de arma de fogo e receptação, em uma abordagem no Crato, em novembro de 2018;

O subtenente PM Francisco Diogo de Lima foi preso por resistência, lesão corporal, desacato a superior e desobediência, durante uma ocorrência de trânsito, no Município de Brejo Santo, em outubro de 2021;

6 policiais militares (o subtenente Reginaldo Costa Aguiar e os cabos Marcos Valentim Soares, Romeu Rodrigues de Sousa, Hamilton Braga Marcilon, Dimas Mourão Araújo de Oliveira e Antônio Pinheiro Viana Neto), são suspeitos de invadirem uma residência de uma mulher, em busca do marido dela, em Boa Viagem, em junho de 2021;

O sargento PM Jorge Porfírio Gomes foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo e apresentar-se em estado de embriaguez, em Fortaleza, em maio deste ano;

Dois PMs (os soldados Daniel de Sousa Moreira e Pedro Júnior Gomes de Abreu) são suspeitos de cometerem o crime de uso de documento falso, ao apresentarem 5 e 14 atestados médicos falsos na Corporação, respectivamente;

O cabo PM José Leônidas Perote de Sousa foi preso em flagrante por ameaçar um homem e efetuar disparo de arma de fogo em via pública, em Caucaia, em dezembro de 2022;

O soldado PM Francisco Leonérico de Brito Pereira foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, em Fortaleza, em fevereiro do ano passado;

4 PMs (os cabos Francisco das Chagas Silva de Sousa, Pedro Henrique Rabelo Cardoso e o soldado Aluizio Rodrigues do Nascimento Neto) são suspeitos de abuso de autoridade, ao invadirem um haras, agredirem um homem e atirarem na sua direção, em Cascavel, no último dia 26 de julho. Os militares também foram afastados preventivamente por 120 dias.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR