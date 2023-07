Policial civil é suspeito de ameaçar ex-namorada e atirar contra ex-cunhada em Fortaleza

Um inspetor da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) é suspeito de ameaçar a ex-namorada e atirar contra a ex-cunhada, que ficou ferida e foi levada ao hospital. Os crimes ocorreram no bairro Canindezinho, em Fortaleza, na noite do último domingo (23).

A Polícia Civil confirmou, por nota, que a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM) "investiga as circunstâncias de uma tentativa de feminicídio e um crime de ameaça".

Polícia Civil do Ceará Em nota Na ocasião, após uma discussão, uma mulher de 32 anos foi atingida por disparo de arma de fogo pelo cunhado, um policial civil. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde. Conforme os levantamentos feitos pela DDM, o homem também ameaçou a ex-companheira, uma mulher de 29 anos."

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e esteve no local, segundo a nota. Mas não houve prisão do suspeito. A reportagem apurou que houve uma briga entre os namorados, que evoluiu para os supostos crimes.

Em defesa do policial civil, o coordenador jurídico do Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Ceará (Sinpol-CE), advogado Kaio Castro, informou que "o policial civil já se apresentou na Polícia Civil hoje pela manhã (segunda-feira) e já prestou esclarecimentos".

"A defesa informa que os fatos estão sob investigação e em sigilo. Por fim, é indiscutível que na confusão e agressões físicas sofridas pelo policial civil, ocorreu um tiro acidental ao tentarem tomar a arma dele", sustentou a defesa.

