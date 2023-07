Casal de idosos e neto são mortos a tiros na Grande Fortaleza; mulher também é baleada

Um casal de idosos e o neto foram mortos na madrugada deste sábado (22), no bairro Guanizares, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Uma mulher também foi baleada e encaminhada a uma unidade hospitalar. O caso é investigado pela Polícia.

Conforme apuração do Diário do Nordeste, as vítimas foram identificados como Antônio de Lima, de 66 anos, Maria de Lurdes, de 76 anos e Thiago Gabriel, de 30 anos. A companheira de Thiago também foi atingida pelos disparos.

"Era de casa para igreja. Foi um choque grande, ninguém esperava por isso não, de jeito nenhum", disse um familiar de Maria de Lurdes, que preferiu não se identificar. A parente também relatou que Thiago era um rapaz trabalhador e era neto apenas de Maria de Lurdes. As três vítimas foram sepultadas neste domingo (23).

A Polícia Militar (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local. O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Horizonte, que realiza diligências com o intuito de identificar e prender envolvidos no crime.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3336-6164, que é o número da Delegacia Metropolitana de Horizonte.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

