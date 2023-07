Ex-padrasto é preso por suspeita de estuprar menino de 2 anos no Interior do Ceará

Um homem de 27 anos, ex-padrasto de um menino de 2 anos, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), na última quinta-feira (20), por suspeita de estuprar a criança, no Interior do Ceará. O crime ocorreu no Município de Meruoca, em maio do ano passado.

O suspeito (identidade não divulgada para preserva a identidade da vítima) foi localizado na cidade de Ipu e preso por força de um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Única da Comarca de Meruoca, da Justiça Estadual.

A Polícia Civil detalhou que a Delegacia Municipal de Massapê - que responde pela cidade de Meruoca - investigava o suspeito desde que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado sobre um crime de estupro sofrido por um menino de 2 anos, cometido pelo ex-namorado da sua mãe.

Polícia Civil do Ceará Em publicação Após o crime, o suspeito ainda se apresentou na delegacia na tentativa de negar as acusações, porém, o homem se evadiu da cidade e encontrava-se foragido da Justiça desde a época do crime."

A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Municipal de Massapê, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte). O suspeito foi encaminhado para uma unidade prisional e está à disposição da Justiça.

