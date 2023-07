Mulher que matou criança a facadas há 21 anos em Barbalha é presa em SP

Uma mulher de 45 anos investigada pela morte de uma criança de sete anos em Barbalha, ocorrida em 2002, foi presa em uma força-tarefa nesta sexta-feira (21). As polícias civis do Estado do Ceará (PC-CE) e de São Paulo (PCSP) capturaram Rosa Maria dos Santos, conhecida como Tânia, na cidade de São Vicente, interior paulista.

Tânia teria matado um menino a facadas e desovado o corpo dele em um aterro sanitário de Barbalha. Segundo a PC-CE, o crime foi cometido pois ela tentou assaltar o garoto.

A mulher agora está à disposição do Judiciária. Os trabalhos resultaram de esforços do Núcleo Avançado de Inteligência da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, com a PCSP.

Relembre o caso

O estudante Marcos Bernardino Gonçalves teria sido assassinado com 11 facadas, segundo matéria veiculada no Diário do Nordeste à época. A morte ocorreu no último fim de semana de junho do ano de 2002.

Legenda: Corpo do garoto foi jogado em um aterro sanitário no município Foto: Reprodução/Arquivo TV Verdes Mares

A mulher chegou a ser presa e ouvida pela polícia. Após o crime, moradores da região tentaram linchá-la. Tânia negou envolvimento na morte e entregou dois comparsas, na época adolescentes.

